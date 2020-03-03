M.United, Sörloth'u takibe aldı

Attığı gollerle Trabzonspor'u sırtlayan isim olan Sörloth'un talipleri, her geçen gün artıyor.
İspanyol basını, geçtiğimiz günlerde Real Madrid'in Norveçli golcüyü takibe aldığını yazmıştı.
CANLI İZLEDİLER
Bugün ise İngiliz medyasından bir haber geldi. Ada basını; Manchester United'ın scout ekiplerinin, Sörloth'u, Ç.Rizespor maçında canlı izlediğini yazdı.
Haberde 24 yaşındaki oyuncunun sezon sonuna kadar izleneceği ve ardından Crystal Palace'a resmi teklif yapılacağı belirtildi.
SATIN ALMA OPSİYONU TRABZON'DA
Bilindiği gibi 2 yıllığına kiralanan 24 yaşındaki oyuncunun satın alma opsiyonu (6 milyon euro), bordo-mavililerde bulunuyor.