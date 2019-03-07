M.United zoru başardı çeyrek finale yükseldi

Şampiyonlar Ligi ikinci turu rövanş maçında İngiliz ekibi Manchester United, ilk maçta 2-0 mağlup olduğu Fransız temsilcisi PSG ile karşılaştı. Kırmızı Şeytanlar, sahadan 3-1 üstün ayrılarak çeyrek finale yükseldi.

SESSİZLİĞİ 2. DAKİKADA LUKAKU BOZDU

Manchester United, rövanş maçına hızlı başladı ve henüz 2. dakikada Lukaku ile öne geçti.

Paris Saint-Germain, Kylian Mbappe'nin yarattığı pozisyonda Bernat'ın boş kaleye gönderdiği topla skora eşitlik getirdi.

Dakikalar 30'u gösterdiğinde bir kez daha sahneye Romelu Lukaku çıktı. Buffon'un hatasını affetmeyen Belçikalı golcü, bir kez daha Manchester United'ı öne geçirdi.

Dİ MARİA VAR'A TAKILDI

Angel Di Maria, 56. dakikada beraberlik golünü kaydetti ancak ofsayt gerekçesiyle Arjantinli futbolcunun golü iptal edildi.

Son sözü 90+4. dakikada penaltıdan Rashford söyledi ve ilk maçı 2-0 kaybeden Manchester Unirted, Paris Saint-Germain'i 3-1 mağlup ederek tur atlayan taraf oldu.