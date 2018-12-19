M.United'ın geçici hocası Solskjaer oldu

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da yeni menajer belli oldu.
Manchester United, Jose Mourinho'nun gönderilmesinin ardından Ole Gunnar Solskjaer'ın sezon sonuna kadar takımın başına getirildiğini açıkladı.
GOLLERİNİ YAYINLADILAR
İngiliz temsilcisi gece yarısında Ole Gunnar Solskjaer'in geçici menajer olduğunu yanlışlıkla duyurmuştu.
Manchester United resmi internet sitesinde yayınlanan videoda, "Solskjaer, yeni geçici menajerimiz oldu." ibaresi kullanarak Norveçli eski futbolcularının attığı 1999 Şampiyonlar Ligi finalinde attığı dahil gollerin videolarını koydu.
Arka arkaya 3-4 Solskjaer videosu daha konuldu ancak hepsi bir anda kaldırılmıştı