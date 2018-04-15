Murat Bardakçı: Dolmabahçe G.Saray'ın olabilirdi

Gazeteci, yazar ve tarihçi Murat Bardakçı, Beşiktaş'a ev sahipliği yapan Dolmabahçe arazisinin Galatasaray'a verilmek istendiğini yazdı.

Murat Bardakçı, Habertürk'teki yazısında, bugün Vodafone Park'ın bulunduğu Dolmabahçe'deki arazinin, 1923 yılında Galatasaray'a verilmesi için başvuru yapıldığını yazdı.

DEVLETİN NEDEN KABUL ETMEDİĞİ BELLİ DEĞİL

Osmanlı Arşivi'nden yeni bulduğu belgelerden elde ettiği bilgileri paylaştığı yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

"Büyük Millet Meclisi Hükümeti’nin o sırada hâlen işgal altında bulunan İstanbul’daki diplomatik temsilcisi Adnan Bey’e, yani Halide Edib’in kocası Adnan Adıvar’a 6 Ocak 1923’te bir mektup gönderen Lacroix spor işleri ile de meşgul olduğunu, Fransız federasyonlarının ve hükümetinin desteği ile Türk klüplerine yardıma çalıştığını anlatıyor."

"Lacroix daha sonra sözü “büyük bir klüp” diye bahsettiği Galatasaray’a getiriyor, o zamana kadar entellektüeller ve meşhur sporcular yetiştiren klübün bir stada sahip olamadığı için artık “felç geçirdiğini” söylüyor ve Dolmabahçe’de, Gazhane’nin arkasında bulunan, eski veliahd Yusuf İzzeddin Efendi’nin vârislerine ait olan ve aile adına Sâbık Maliye Bakanlarından Tevfik Bey tarafından bahçıvanlara kiralanan arazinin üzerinde “muhteşem bir stadyum” inşa etmesi için Galatasaray’a kiralanması konusunda Adnan Bey’in yardımını istiyor."





"Arşivde, André Lacroix’nın mektubu ile aynı dosyada bulunan bir diğer belge, Adnan Bey’in bu talebi yerine getirebilmek maksadıyla üç gün sonra, 9 Ocak 1923’te eski Maliye Nazırı Tevfik Bey’e bir mektup gönderip Lacroix’nın isteğinden bahsettiğini gösteriyor."

"Ama daha sonra ne olduğu, Galatasaray için yapılan bu talebin niçin hayata geçirilmediği konusunda herhangi bir kayda henüz rastlamadım."

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