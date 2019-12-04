Murat Boz'dan loca desteği

Kulüpler için en büyük gelir kaynaklarından biri, şüphesiz loca satışları...

Siyah-beyazlı kulübün 40 bin dolar ile 350 bin dolar arasında sattığı localardan birini de şarkıcı Murat Boz aldı.

Kulübe destek olmak isteyen fanatik Beşiktaşlı şarkıcı, birçok maçta takımını desteklemek için stattaki yerini alıyor.

VODAFONE ARENA LOCALARININ ÖZELLİKLERİ

1-Beşiktaş'ın ev sahibi olduğu tüm Süper Lig, Türkiye Kupası, Avrupa Kupası ve dostluk maçlarına giriş imkanı

2-Özel VIP girişi

3-Kendinize ait kapalı oturma alanı TV, telefon, mini bar, loca mobilyaları, kahve makinası, havalandırma sistemi, portmanto ve kilitli dolaplar

4-İnternet hizmeti

5-Localara kurumsal kimlik uygulama imkanı (Loca içi branding)

6-Her locaya özel hostes servisi

7-Locaya yemek siparişi verme imkanı

8-Loca ebat ve konumuna göre kapalı otopark kullanım hakkı

9-Maç dışında konser, milli maçlar ve diğer organizasyonlarda öncelikli bilet satın alma hakkı

10-Locaların maç günü dışında toplantı amaçlı kullanma imkanı (Önceden haber vermek koşuluyla)

11-Locaya özel müşteri temsilcisi.