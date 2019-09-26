Murat Murathanoğlu'nun yeni kitabı çıktı

Chicago'da büyümüş bir inşaat mühendisi olan Murat Murathanoğlu, Türkiye'de basketbolun sesi olarak birçok insana basketbolu sevdirdi. Basketbol yazarı ve spikeri denilince akla gelen ilk isimlerden biri oldu.

KALEMİ DE ANLATIMI KADAR GÜÇLÜ

Dillere pelesenk olan maç anlatımlarından sonra, "Salondaki En Kötü Koltuk" isimli kitabı da Murathanoğlu'nun başarısını bir kez daha gözler önüne serdi.

Murat Murathanoğlu'nun kitabında, Chicago'da bir göçmen mahallesinde başlayan yolculuk doksanlı yıllardaki Petar Naumoskili zafer gecelerine, oradan 2010 yazında Kerem Tunçeri'nin elinde çıkan turnikenin Türkiye'yi Dünya Kupası'nda zafere taşımasına, NBA maçlarına kadar uzanıyor.

Murat Murathanoğlu'nun kitabındaki anlatım dili, en az maç anlatımları kadar kuvvetli.

Kitapta rahmetli İsmet Badem, Aydan Siyavuş, Çetin Çeki gibi alanlarında bir numara olmuş efsane isimlerle ilgili müthiş anekdotlar var. Samimi, iyisiyle kötüsüyle dobra dobra satırlarda Murat Murathanoğlu'nun hayatı bir kitaba sığmamış.

BASKETBOL CAMİASININ KİTAPLA İLGİLİ YORUMLARI

Maurizio Gherardini: "Murat'ın çevresindeki insanlara yaydığı basketbol titreşimlerini görmek, tanışmamızdan yirmi yıl sonra bile beni büyülemeye devam ediyor."

Harun Erdenay: "Basketbolumuzun son otuz yılına damga vuran en özel spiker ve yorumculardan birinin yaşadıklarını merak ve bazen de hayretle okuyacaksınız."

Petar Naumoski: "Bu olağanüstü sporun Türkiye’deki ilk büyük adımlarına onunla birlikte ilham vermiş olduğum için gururluyum."

Kostas Sloukas: "Her zaman bir profesyonellik timsali olarak gördüğüm Murat’ın hayat hikâyesini mutlaka okumalısınız."

Furkan Korkmaz: "Kendini spora adamış, şartlar ne olursa olsun özverisini kaybetmeden basketbol için çalışmaya devam etmiş Murat Abi’nin özel hikâyesi."