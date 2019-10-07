Murat Uçar, eski hocası Hüseyin Eroğlu'na saldırdı

TFF 1. Lig'in 7. hafta maçında BB Erzurumspor, Altınordu'yu konuk etti. Mücadele ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sonuçlandı. Karşılaşmanın ardından olay çıktı.

Erzurumspor-Altınordu maçının ardından Murat Uçar iki sezon hocalığını yapan Hüseyin Eroğlu'na saldırdı. Bu anlar kameralara da yansıdı.

ESKİ HOCASINA SALDIRDI

İlk olarak Altınordu hocası Hüseyin Eroğlu koridorda gözüktü. Uçar, son düdüğün ardından birden tünele doğru koştu.

Eroğlu, durumu anlamaya çalışırken araya polisler girdi. Tünelde büyük bir kargaşa yaşandı, Murat durdurulmaya çalışıldı.

Tecrübeli teknik adam soluğu karakolda alarak kendisine tehditler savuran oyuncudan şikayetçi oldu. Müsabaka temsilcisi konuyla ilgili raporunu tutarken Murat'ın yüksek ceza alması bekleniyor.

Murat Uçar, 2017/2018 ve 2018/2019 sezonlarında Altınordu forması giymişti.

Hüseyin Eroğlu, yıllarca çalıştırdığı ve üst liglere çıkardığı Altınordu'da kendini gösterip istikrarlı bir şekilde takımın başında yer aldı. Eroğlu'na eski oyuncusu tarafından yapılan saldırı tepki gördü.