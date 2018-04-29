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Muratbey Uşak lige ilk veda eden takım oldu

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında Fenerbahçe Doğuş, deplasmanda Muratbey Uşak'ı 90- 81 yendi.

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Muratbey Uşak lige ilk veda eden takım oldu

Karşılaşmaya daha etkili başlayan ev sahibi ekip, ilk 5 dakikasını 13-8 önde geçtiği periyodu 25-14 üstün bitirdi. İkinci periyodun başında etkili olan Fenerbahçe Doğuş, 15. dakikada 30-30 eşitliği yakaladı.

Karşılıklı basketlerle devam eden ikinci periyodu Muratbey Uşak 41-39 önde tamamladı. Üçüncü periyotta üstünlüğü ele geçiren konuk ekip, bu çeyreği 63-57 önde geçti.

Son periyotta da üstünlüğünü sürdüren Fenerbahçe Doğuş, müsabakadan 90-81 galip ayrıldı. Bu yenilgiyle bitime 3 hafta kala ligden düşmesi kesinleşen Muratbey Uşak, 2017-2018 sezonunda lige veda eden ilk ekip oldu.

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