Muratbey Uşak lige ilk veda eden takım oldu

Karşılaşmaya daha etkili başlayan ev sahibi ekip, ilk 5 dakikasını 13-8 önde geçtiği periyodu 25-14 üstün bitirdi. İkinci periyodun başında etkili olan Fenerbahçe Doğuş, 15. dakikada 30-30 eşitliği yakaladı.
Karşılıklı basketlerle devam eden ikinci periyodu Muratbey Uşak 41-39 önde tamamladı. Üçüncü periyotta üstünlüğü ele geçiren konuk ekip, bu çeyreği 63-57 önde geçti.
Son periyotta da üstünlüğünü sürdüren Fenerbahçe Doğuş, müsabakadan 90-81 galip ayrıldı. Bu yenilgiyle bitime 3 hafta kala ligden düşmesi kesinleşen Muratbey Uşak, 2017-2018 sezonunda lige veda eden ilk ekip oldu.