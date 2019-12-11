Murathanoğlu Mardinli basketseverlerle buluştu

Program öncesi şehir gezisini tamamlayan ve Mardin Vali/Büyükşehir Belediye Başkan V. Sayın Mustafa Yaman’ a ziyaretlerini gerçekleştiren Murathanoğlu, ardından Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi’ ne giderek Panik Medya ekibi tarafından hazırlanan “4 Soru 4 Cevap” programının konuğu oldu.

Programda Murathanoğlu, yaşamı, hobileri, meslek kariyeri ve meslek deneyimleri ile ilgili soruları cevaplandırdı. 4 Soru 4 Cevap programı sonrası Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi tarafından internet yayını yapan Panik Radyo’ nun canlı yayın konuğu oldu. Keyifli bir radyo programının ardından Murathanoğlu nihayetinde gençlerle buluştu.

Çok sayıda gencin, Mardin Büyükşehir Başakspor kadın basketbol takımının ve Panik Tv Youtube kanalından canlı yayın izleyicilerinin katılım sağladığı program büyük bir coşkuyla tamamlandı. Murathanoğlu, meslek serüvenini değindikten sonra gençlerin sorularını cevaplandırdı.

Söyleşi sonrası “Salondaki En Kötü Koltuk” kitabını imzaladı, gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi ve onlarla bir süre sohbet etti. Merkezden ayrılırken Gençlik Hizmetleri Müdürü Burak Bahadır Tuzlu tarafından kendisine 47 numara Murat Murathanoğlu adıyla hediye edilen Mardin Büyükşehir Başakspor forması ile hatıra pozu vererek merkezden ayrıldı.

Gençlik Merkezi, Aralıksız Kültür, Sanat, Edebiyat Günleri kapsamında Hayati İnanç, Altan Erkekli, Ömer Tuğrul İnançer, Tuba Sefayi Atalan, Serdar Gökalp ve Cem Arslan gibi usta isimleri de ağırlayarak Aralık ayı boyunca daha bir çok konuğu ağırlamaya devam edecek.