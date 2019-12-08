Muriç: Beşiktaş maçını düşünüyorum

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe sahasında Gençlerbirliği'ni 5-2 yenerken sakatlıktan yeni çıkan Muriç, attığı 2 golle yıldızlaştı.

"ACI HİSSETMİYORUM"

Sarı-lacivertli formayla ligde 9 gol atan Kosovalı futbolcu, beklenenden erken döndü sahalara.

Ankara ekibine 2 gol atan Muriç, bileğinin son durumu hakkında şu açıklamayı yaptı: "Aslında çok fazla ağrım var. Maçlara çıkarken sağlık ekibimiz ayağımı koruyarak oynamamı söylüyor. Ama Kadıköy'e çıktığım anda o büyüleyici atmosferi ve coşkuyu görünce, sakat olan bileğim hiç aklıma gelmiyor. Acı hissetmiyorum."

Gençlerbirliği maçında sarı kart görerek ceza sınırına gelen Vedat Muriç, gelecek hafta oynanacak Sivasspor mücadelesinde kart görürse Beşiktaş derbisinde takımını yalnız bırakacak.

Bu durumun bilincinde olduğunu dile getiren Vedat, "Sivasspor maçında dikkatli olmaya çalışacağım ve Beşiktaş derbisini düşünerek oynayacağım" dedi.