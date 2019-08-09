Muriç: Dedem sayesinde Fenerbahçe taraftarı oldum

Çaykur Rizespor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Vedat Muriç, kulüp dergisine açıklamalarda bulundu. 25 yaşındaki golcü, futbolcu olmasında annesinin, Fenerbahçeli olmasında ise dedesinin büyük rolü olduğunu ifade etti.

Futbola başlama sürecinde annesinin çok büyük etkisi olduğunu ifade eden Kosovalı golcü, "Öncelikle annem çok istedi futbolcu olmamı. Babam ben 7 yaşındayken rahmetli oldu. Babam gençken profesyonel bir futbolcuymuş. Oynadığı takımda kamp dönemi tam otobüse binecekken takımın hocası babamı 'Sen kampta değilsin' diyerek otobüse bindirmemiş. Bu olay babamın gücüne gidiyor. Annemin içinde babam futbolcu olamadı diye ukde kalıyor ve beni futbola yönlendiriyor. Annem beni futbolcu yapmak için çok uğraştı. Savaştan sonra Kosova'da gençleri spora yönlendirme yönünde altyapıya önem verildi. O sırada Liria takımının altyapısında 8-9 yaşlarında başladım futbola. Evden uzaktı idman yaptığımız yer ama annem beni hep idmanlara gitmem için motive etti. 16 yaşında Kosova'da profesyonel oldum. 18 yaşımda Arnavutluk'un Teuta takımına transfer oldum. Orada da 2 sene geçirdim. Sonra Eskişehirspor'a denemeye çağrıldım. Bir hafta - 10 gün kamp yaptım. Sonra 'Biz seni çağıracağız' dediler. Giresunspor'dan teklif alınca orada başladım" ifadelerini kullandı.

"DEDEMLE FENERBAHÇE MAÇLARINI İZLERDİK"

Fenerbahçe ismini ilk olarak dedesinden duyduğunu ve zamanla büyük bir Fenerbahçe taraftarı olduğunu vurgulayan Vedat Muriç,"Futbola ilgi duyduğum dönem ailedeki yakınlarımıza soruyordum 'Sen hangi takımlısın' diye. Amcalarıma, dayılarıma soruyordum. Partizan gibi Yugoslav takımlarını söylüyorlardı. O ara hiç unutmuyorum. Dedeme sorunca 'Ben Fenerbahçeliyim' dedi. Çok şaşırmıştım çünkü bu takımın adını ilk defa duymuştum. Dedemin hiç unutmadığım lacivert ve yanlarından sarı çizgili Fenerbahçe eşofmanı vardı, üzerinde Fenerbahçe amblemi vardı. Dedem, eski başkanlarımızdan Ali Şen Kosovalı olduğu için Fenerbahçe'yi tutuyorum demişti bana. Ertesi gün de Fenerbahçe'nin maçı vardı. Dedem 'Hadi maç izlemeye gidelim' dedi ve birlikte kahveye maç izlemeye gittik. Hangi maçtı tam hatırlamıyorum ama Lazetiç'li, Rapajic'li, Revivo'lu kadroydu. Dedemle birlikte maç izlemeye gide gide Fenerbahçeli oldum ve giderek daha koyu bir taraftar oldum. Maç izlerken tırnaklarımı yerdim. Günümüze gelirsek zor bir transfer süreci olduğunu kabul ediyorum ama karar vermek benim için çok kolaydı. Fenerbahçe'nin, Türkiye'nin en büyük camiası olduğunu herkes söylüyor ama içeri girdikten sonra o hissiyat 100 misline, bin misline çıkıyor" açıklamasında bulundu.