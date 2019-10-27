Muriç: Formaliteler yüzünden Türkiye'yi seçemedim

Rizespor'da başlayan çıkışını Fenerbahçe'de de sürdüren Vedat Muriç, Konyaspor maçında attığı nefis golle yeniden gündeme geldi.

FORMALİTELER YÜZÜNDEN TÜRKİYE'Yİ SEÇEMEDİ

Kosova Milli Takımı'nın formasını giyen deneyimli golcü, A Milli Takımımızın kapısından döndüğünü açıkladı.

Giresunspor'da oynadığı dönemde Türkiye'nin kendisini istediğini dile getiren Muriç, bürokratik işlemlerin fazlalığı dolayısıyla A Milli Takım adına oynayamadığını söyledi.

Karadeniz ekibinde oynadığı yıllarda Türkiye tarafından takip edildiğini aktaran Muriç, "Giresun'da oynarken U21 Milli Takım için beni düşünüyorlardı. Hatta Abdullah Ercan, Samsun'a gelerek beni izledi. Ancak ondan sonra süreç çok uzadı. Formaliteler ve evrak işleri çok fazlaydı. Ülkem Kosova'nın da Milli takımı kurulunca ülkemi tercih ettim." şeklinde konuştu.