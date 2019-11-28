Muriç, Göztepe maçında oynamak istiyor

Kosova Milli Takımı'nda sakatlanan ve kadrodan çıkarılan Vedat Muriç, sarı-lacivertli ekibin BtcTurk Yeni Malatyaspor'la oynadığı mücadelede takımını yalnız bıraktı.

"İYİ HİSSEDİYORUM"

Bileğindeki sakatlıktan dolayı 4-5 hafta sahalardan uzak kalacağı ifade edilen 25 yaşındaki futbolcu, yoğun tedavi ve fiziksel özellikleri sayesinde kendini toparladı ve beklenenden erken dönecek.

(Vedat'ın antrenmana çıkmasının ardından Fenerbahçe'nin yaptığı paylaşım)

Antrenmanlara başlayan Muriç, Göztepe'ye karşı forma giymek istediğini Ersun Yanal'a söyledi. Golcü futbolcu, Yanal'la yaptığı toplantıda şu ifadeleri kullandı: "Bileğimde ağrı hissetmiyorum ve antrenmanı tamamladım. Maça kadar daha iyi olurum, isterseniz Göztepe maçında oynarım."

Vedat'ın son durumu maç günü yapılacak kontrollerin ardından belli olacak. Sağlık heyetinin raporuna göre karar verecek olan Yanal'ın Vedat'ı riske etmek istemediği belirtiliyor. Golcü futbolcunun sakatlığının tekrarlama durumu söz konusu olduğu öğrenildi.