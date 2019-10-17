Muriç: Sarı-lacivertli formayla gollerime devam edeceğim

Sarı-lacivertli forma altında bu sezon 7 maça çıkan Vedat Muriç, karşılaşmaların tamamında ilk 11'deydi. 10 Ekim'de Cebelitarık ile oynanan hazırlık müsabakasında dinlendirilen ve kadroya alınmayan Muriç, EURO 2020 elemeleri çerçevesinde çıktığı 6 maçta da ilk 11'de yer aldı ve 4 gol kaydetmeyi başardı.

Fenerbahçeli teknik heyet, bu temponun futbolcuyu olumsuz etkilemesinden çekiniyor. Kendisine çok iyi baksa da en ufak bir ağrıda dinlenmesi isteniyor, antrenmanlarda riske edilmiyor.

Bu arada Kosovalı forvet, Süper Lig'in ilk 2 haftasında 2 kez fileleri sarstı. Muriç, son 5 lig maçında ise sadece 1 gol atabildi.

"SON DÖNEMDE ŞANSSIZDIM"

Son olarak Kosova Milli Takımı'nda Karadağ ağlarını havalandıran 25 yaşındaki forvet, "Fenerbahçe'de son dönemde gol yollarında şanssızdım. Milli maçta bunu kırdım. Sarı-Lacivertli formayla da ağları sarsmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.