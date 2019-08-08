Muriç: Terimin son damlasına kadar savaşacağım

Fenerbahçe’nin transfer döneminde uzun uğraşlar sonrası renklerine bağladığı Vedat Muriç, Cagliari ile oynanan maç hakkında değerlendirmelerde bulundu
"ŞAMPİYON OLACAĞIMIZ UZUN BİR SEZON VAR"
Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Muriç, ”Taraftarlarımızın karşısına çıktığım ilk maçta yaşadığım heyecan tarif edilemez. Bu forma altında terimin son damlasına kadar savaşacağıma kimsenin şüphesi olmasın. Şimdi birlik olma zamanı. Önümüzde şampiyon olacağımız uzun bir sezon var” ifadelerini kullandı.
Hazırlık maçlarındaki etkili performansıyla dikkatleri üstüne çeken Kosovalı golcü, sarı-lacivertlilerin forvet hattındaki en büyük silahı olarak göze çarpıyor.