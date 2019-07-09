Muriç'e karşılık Rize'ye verilen futbolcular

Sarı-lacivertli ekibin Rizespor'dan transfer ettiği Vedat Muriç için vereceği bonservis bedeli ve gönderilecek 4 oyuncu netleşti.

3.5 MİLYON EURONUN YANI SIRA 4 FUTBOLCU

Galatasaray'la girdiği Vedat Muriç yarışını kazanan Fenerbahçe, Rizespor'a 3.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Bunun yanında U21 takımında 4 futbolcu da Rizespor'a verilecek.

Fenerbahçe, Rizespor'a Burak Albayrak, Tarık Çetin ve Mahsun Çapkan'ı bonservisiyle birlikte gönderecek. Oğuz Kağan Güçtekin ise kiralanacak.

Bonservisiyle verilen futbolcuların geri alma opsiyonları da Fenerbahçe'de olacak.