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Muriç'e karşılık Rize'ye verilen futbolcular

Rizespor'dan alınan Vedat Muriç'in maliyeti belli oldu. Sarı-lacivertliler, Karadeniz ekibine 3.5 milyon euronun yanı sıra 4 futbolcu verecek.

| Haber Merkezi
Muriç'e karşılık Rize'ye verilen futbolcular
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Sarı-lacivertli ekibin Rizespor'dan transfer ettiği Vedat Muriç için vereceği bonservis bedeli ve gönderilecek 4 oyuncu netleşti.

3.5 MİLYON EURONUN YANI SIRA 4 FUTBOLCU

Galatasaray'la girdiği Vedat Muriç yarışını kazanan Fenerbahçe, Rizespor'a 3.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Bunun yanında U21 takımında 4 futbolcu da Rizespor'a verilecek.

Fenerbahçe, Rizespor'a Burak Albayrak, Tarık Çetin ve Mahsun Çapkan'ı bonservisiyle birlikte gönderecek. Oğuz Kağan Güçtekin ise kiralanacak.

Bonservisiyle verilen futbolcuların geri alma opsiyonları da Fenerbahçe'de olacak.

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