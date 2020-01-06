Muriç'in hedefi önce şampiyonluk sonra transfer

Sezon başında Fenerbahçe'ye gelen ve ilk yarıda gösterdiği performansla Avrupa'nın önde gelen takımlarının radarına giren Vedat Muriç, transfer tekliflerini elinin tersiyle geri çeviriyor.

Akşam'ın haberine göre, önceliğini Fenerbahçe'ye veren Kosovalı golcü, hafta sonu menajeriyle bir görüşme yaptı. Bu toplantıda menajerine, teklif getirmemesi yönünde talimat veren Vedat'ın, "Şampiyon olmadan Fenerbahçe'den ayrılmam." dediği de öğrenildi.

"TEKLİFLERİ SEZON SONUNA ERTELE"

Türkiye'de şampiyonluk yaşamak istediğini belirten Vedat, "Benim şu anki hedefim Fenerbahçe ile şampiyon olmak. Avrupa'dan büyük takımların benimle ilgilenmesi, beni istemesi çok güzel bir duygu. Bu teklifler beni mutlu ediyor. Özellikle de Tottenham'ın listesinde olmak harika. Mourinho ile çalışmayı çok isterim ama önce Fenerbahçe ile şampiyon olmayı hayal ediyorum. Teklifleri sezon sonuna ertele." ifadelerini kullandı.

PİYASA DEĞERİNİ ARTIRDI

Kafasını sadece futbola vermek istediğini de vurgulayan Kosovalı golcü, "Bu teklifler geldikçe bana problem yaşatacak. Ben futbola odaklanmak istiyorum. Şu dakikadan sonra ne bana ne de kulübüme teklif getir." şeklinde konuştu.

Fenerbahçe'ye geldiğinde 2.5 milyon euro değeri olan Vedat Muriç, 5 ayda değerini katladı ve 12 milyon euroya ulaştı. Fenerbahçe ise Kosovalı golcü için 25 milyon euro fiyat belirledi. Vedat, ilk yarıda 11 kez ağları sarstı.