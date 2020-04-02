Muriç'in menajeri: Birkaç İtalyan kulübüyle görüştük

Spor kulüpleri kadar futbolcular da koronavirüs nedeniyle liglere verilen arada, gelecek planlarını şimdiden yapmaya başladı.

Bu planlamaları yapan isimlerden biri de Fenerbahçe'nin Kosovali golcüsü Vedat Muriç oldu.

MENAJERİ, İTALYA'DAN GÖRÜŞTÜĞÜMÜZ KULÜPLER VAR DEDİ

Fenerbahçe Yönetimi’nin bonservisini 20 milyon euro (146 milyon TL) olarak belirlediği Vedat Muriç ile ilgili en net açıklama, menajeri Haluk Canatar’dan geldi.

Canatar, oyuncusunun geleceği hakkında İtalyan basınına açıklamalarda bulundu.

Lazio ve Napoli’yle ilgili soruları yanıtlayan menajer Canatar, “Şu aşamada bunu ne yalanlayabilirim ne de doğrulayabilirim. Birkaç kulübün ilgisinin olduğu ve görüşmeler yapıldığını söyleyebilirim.” dedi.

"VEDAT'IN İTALYA'YI İSTEMESİNDE KÜLTÜREL YAKINLIĞIN ETKİSİ VAR"

Haluk Canatar, İngiliz takımlarının da 25 yaşındaki forvetle ilgilendiğini belirterek şunları söyledi:

"Vedat Muriç’in önceliği İtalya. Kendisi Kosova vatandaşı ve Arnavut kökenli. İtalya ile Arnavutluk arasındaki bağların ne kadar güçlü olduğunu son günlerde bir kez daha gördük. İtalya’yı istemesinde bu kültürel yakınlığın etkisi var."

İTALYA'DA ÖLÜMLER GÜN GEÇTİKÇE ARTIYOR

Öte yandan, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle İtalya'da ölenlerin sayısı son 24 saatte 727 artarak, 13 bin 155’e yükseldi.

Avrupa'da koronavirüs'ün merkezi haline gelen İtalya'da, tüm spor organizasyonları ikinci bir emre kadar durdurulmuştu.