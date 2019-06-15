Muriç'ten Rizespor'a: Bonservisimi indirin

Transferin en gözde isimlerinden biri olan Muriç, Rizespor yönetiminden kendisine kolaylık sağlamasını istedi.

Kendisi için belirlenen 10 milyon euroluk fiyatın çok yüksek olduğunu dile getiren Kosovalı futbolcu, "Bonservis bedelimi indirin" şeklinde konuştu.

GÖNLÜM GALATASARAY'DA

Muriç transferi hakkında şu ifadeleri kullandı: "Bonservis bedelimin gerçekçi boyutlara inmesini bekliyorum. Zaten bonservis görüşmelerim yapılıyorsa, bu ayrılacağımın göstergesidir. Gönlüm Galatasaray'da. Sürecin taraftarları yıpratmamasını istiyorum. Bugün için planlarım arasında yurt dışı yok."

Galatasaray, Muriç için son olarak, 3 milyon euro bonservis bedelinin yanı sıra sonraki satıştan yüzde 15 pay ve 20 yaşındaki Nijeryalı defans oyuncusu Valentine Ozornwafor'u kiralık olarak Çaykur Rizespor'a önerdi.

10 MİLYON EURO TALEP EDİLİYOR

Çaykur Rizespor Sportif Direktörü Yılmaz Bal, "Abdurrahim Albayrak 3 milyon euro verdi. 3 milyon euroya Vedat Muriç'i vermeyeceğiz. Türkiye'den iki teklif (Galatasaray, Fenerbahçe) yurt dışından bir teklif (Touolouse) var. İstediğimiz teklif gelmezse Vedat Muriç takımda kalacak. Vedat Muriç için 10 milyon euro istiyoruz. Muriç'i 500 bin euroya almıştık, 10 milyon euroluk talebimiz var" şeklinde konuşmuştu.