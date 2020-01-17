Murillo: Galatasaray istedi Celta'yı seçtim

Galatasaray'ın transfer gündemindeki Jeison Murillo, İspanya La Liga ekiplerinden Celta Vigo'ya imza atmıştı. Sarı kırmızılılardan teklif aldığını doğrulayan Murillo, tercihini İspanya'dan yana kullandığını söyledi.

İSPANYA'YA DÖNMEK İSTEDİM

Sporx'in haberine göre, Jeison Murillo açıklamasında, "Galatasaray'ın bana karşı ilgisi oldu ama aklımda başka şeyler vardı. La Liga'ya dönmeyi seçtim. İspanya'ya geri dönmek, Celta'nın bir parçası olmak benim için çok güzel bir meydan okuma" dedi.

Celta Vigo'nun durumuna değinen tecrübeli oyuncu, "Puan durumunda mümkün olduğunca yükselmeliyiz. Takımda iyi oyuncular var. Deneyimlerimle bu kulübe ve takım arkadaşıma yardım etmeye çalışacağım" sözlerini kullandı