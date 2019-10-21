Murray 2.5 yıl sonra şampiyon oldu

1 Andone'den Galatasaray'a övgü Sivasspor'a 2 gol atarak yıldızlaşan Andone, Real Madrid'i yenecek güçte olduklarını söyledi. Rumen futbolcu, sarı-kırmızılı kulübü, İspanyol devine benzetti.

2 Ahmet Nur Çebi'yi bekleyen borçlar Rakiplerine büyük bir fark atarak Beşiktaş'ın 34. başkanı olan Ahmet Nur Çebi'nin, ay sonuna kadar 105 milyon liralık ödeme yapması gerekiyor.

3 Fatih Terim takımı motive ediyor Fatih Terim Şampiyonlar Ligi'nde yarın oynanacak Real Madrid maçı öncesinde oyuncularına, sarı-kırmızılı takımın İspanyol devini yendiği maçları izletti.

4 Emre Belözoğlu: Yenilmektense kırık kaburgayla oynarım Fenerbahçe'nin deneyimli kaptanı Emre Belözoğlu, kaburgasında kırık olduğunu ancak sarı-lacivertli takım için sakat sakat oynamaya devam edeceğini söyledi.

5 Falcao'dan kötü haber geldi Tam 19 gün sonra antrenmanlara başlayan Falcao'nun Real Madrid maçında forma giyemeyeceği öğrenildi. Teknik direktör Fatih Terim, forvette Andone'yi oynatacak.

6 Ozan Tufan'ın sakatlık numarası yaptığı anlar Fenerbahçe'nin Denizlispor'u 2-1 yendiği maçta Ozan Tufan'ın, vakit geçirmek için sakatlık numarası yapması tepki çekti.

7 Ahmet Nur Çebi'nin Abdullah Avcı kararı Abdullah Avcı ile ocak ayına kadar yola devam edeceklerini söyleyen Ahmet Nur Çebi, "Sorun olursa gereğini kendisi yapar" diyerek kafaları karıştırdı.

8 Mustafa Yumlu tartışmalı pozisyonlara isyan etti Fenerbahçe'nin Denizlispor'u 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada yeşil-siyahlı ekibin savunmacısı Mustafa Yumlu, penaltı beklediği tartışmalı pozisyonlar hakkında sert açıklamalarda bulundu.

9 Burak Yılmaz derbide oynayamayacak Beşiktaş'ın golcüsü Burak Yılmaz, Ankaragücü karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Tecrübeli oyuncunun, Braga ve Galatasaray maçlarında forma giyemeyeceği açıklandı.