Musa Aydın: Sırbistan'da tarih yazdık

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Avrupa 23 Yaş Altı Şampiyonası'nda 18 madalya kazanarak tarihi bir başarıya imza attıklarını söyledi.

18 MADALYA KAZANDIK

Başkan Aydın, Sırbistan'ın Novi Sad kentinde düzenlenen Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nın ardından açıklamalarda bulundu. Güreşin Türk sporunun lokomotif branşı olduğunu vurgulayan Aydın, "Sırbistan'daki Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda 2 altın, 5 gümüş ve 11 bronz olmak üzere 18 madalya kazandık. Sırbistan'da tarih yazdık." ifadelerini kullandı.

Aydın, şampiyonada grekoromen, serbest stil ve kadın milli takımlarının önemli başarılara imza attığını belirterek, şöyle devam etti: "Grekoromen stilde 1 altın, 1 gümüş ve 6 bronz madalya alarak takım halinde üçüncü olduk. Kadınlarda 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazanarak yine takım halinde üçüncülüğü elde ettik. Serbest stilde ise 1 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalyanın sahibi olduk. Serbest güreşçilerimiz takım halinde ise ikinci sırayı alarak önem bir iş çıkardı. Sırbistan'da düzenlenen Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda yeni bir tarih yazdık. Bu sonuçlar bizleri gelecek adına umutlandırıyor."