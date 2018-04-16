Musa Çağıran'dan harika gol

Spor Toto Süper lig'in 29. haftasının kapanış mücadelesinde Osmanlıspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.

Mücadele Trabzonspor'un 2-0 üstünlüğü ile devam ederken Osmanlıspor forması giyen Musa Çağıran, sahneye çıktı.

(Görüntüler beINSports'tan alınmıştır)

MUSA 35 METREDEN HARİKA VURDU

51. dakikada topu önüne alan Musa, yaklaşık 35 metreden harika bir vuruş yaptı. Çok hızlı giden meşin yuvarlak, filelerle buluştu ve futbolseverler güzel bir gol izledi.

(Görüntüler beINSports'tan alınmıştır)

Galatasaraylı Mariao'nun Başakşehir'e attığı harika golden sonra bir güzel gol de Osmanlısporlu Musa Çağıran'dan izlemiş olduk.

Öte yandan mücadele 3-3 sona erdi.

(Görüntüler beINSports'tan alınmıştır)