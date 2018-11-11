Muslera 12 dikişle oynadı

Galatasaray'da geçen sezon Tolga Ciğerci'yle başlayan sakatlık sıkıntısı bu sezon Eren Derdiyok'la devam etti.

Doktorların oynayabilir raporu vermesine rağmen son haftalarda birçok maçta forma giymek istemeyen Eren Derdiyok, hocası Fatih Terim tarafından sert bir dille eleştirilmişti.

MUSLERA TAKIMINI YALNIZ BIRAKMADI

Ancak Fernando Muslera, gösterdiği fedakarlıkla neden yıllarca taraftarın en çok sevdiği isim olduğunu bir kez daha gösterdi.

Maçın son yarım saatinde Mensah'ın kramponu Muslera'nın kafasına geldi. Kafası yarılan Uruguaylı kaleciye 12 dikiş atıldı.

Oyuna özel bandajla devam eden Muslera kana bulandığı için formasını da saha içinde değiştirdi. Karşılaşmaya yaklaşık 10 dakika ara verildi.

Tecrübeli kaleci, "Kötüysen çıkaralım" çağrısına rağmen sahada kalmayı tercih etti.

2-0'dan sonra da oyuna devam eden Muslera, 3-0'dan sonra uzatmalarda yerini İsmail Çipe'ye bıraktı.