Muslera 40 yaşına kadar oynamak istiyor

2011-2012 sezonundan bu yana Galatasaray forması giyen Fernando Muslera, performansıyla ve saha dışındaki yaşantısıyla taraflı tarafsız herkesin takdirini toplamayı başardı.

9 yılda tam 14 kupa kazanan tecrübeli eldiven, uzun yıllarda daha sarı-kırmızılı takımda kalmak istediğini söyledi.

40'A KADAR OYNAMAYI PLANLIYOR

31 Mayıs 2021'e kadar sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki file bekçisine ilk olarak 2 yıllık sözleşme önerileceği öğrenildi.

Yönetimle bir görüşme yapan Muslera, "Ben 40'a gelene kadar kaleci bakmayın" diyerek kendine olan güvenini ve takımını ne kadar çok sevdiğini bir kez daha dile getirdi.