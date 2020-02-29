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Muslera 40 yaşına kadar oynamak istiyor

Galatasaray'ın başarılı kalecisi Fernando Muslera, uzun yıllar daha sarı-kırmızılı takımın kalesini koruyacağını söyledi.

| Haber Merkezi
Muslera 40 yaşına kadar oynamak istiyor
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2011-2012 sezonundan bu yana Galatasaray forması giyen Fernando Muslera, performansıyla ve saha dışındaki yaşantısıyla taraflı tarafsız herkesin takdirini toplamayı başardı.

9 yılda tam 14 kupa kazanan tecrübeli eldiven, uzun yıllarda daha sarı-kırmızılı takımda kalmak istediğini söyledi.

40'A KADAR OYNAMAYI PLANLIYOR

31 Mayıs 2021'e kadar sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki file bekçisine ilk olarak 2 yıllık sözleşme önerileceği öğrenildi.

Yönetimle bir görüşme yapan Muslera, "Ben 40'a gelene kadar kaleci bakmayın" diyerek kendine olan güvenini ve takımını ne kadar çok sevdiğini bir kez daha dile getirdi.

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