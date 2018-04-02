Muslera arkadaşlarından özür diledi

Galatasaray'ın Trabzonspor'u 2-1 yendiği mücaelede tecrübeli filebekçi Fernando Muslera, sezonun en güzel gollerinden birini Kucka'dan yedi.

Muslera yediği bu golden sonra büyük üzüntü yaşadı.

YUSUF'UN TOPUNU İYİ ÇIKARDI

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi, Trabzonspor karşısında iyi bir maç çıkardı.

Hatta yıldız eldiven 51. dakikada Yusuf Yazıcı'yla karşı karşıya kaldığı pozisyonda adeta uzadı, müthiş bir refleksle yüzde yüzlük gole engel oldu. Yani Aslan'ın 1 numarası şampiyonluk yolundaki en kritik virajlardan biri olan Trabzon maçında üzerine düşen her şeyi yaptı.

(Görüntüler beINSports'tan alınmıştır)

ORTA SAHADAN GOL YEDİ ÖZÜR DİLEDİ

Bu kritik geceden Muslera'ya kalan ise tatsız bir hatıra oldu. Kucka uzatmada, ileride yakaladığı Muslera'yı orta sahadan enfes bir şutla avladı, kariyeri boyunca unutamayacağı bir gol attı.

Muslera'nın maç sonunda yediği golden ötürü takım arkadaşlarından özür dilediği öğrenildi. Galatasaraylı oyuncular da üzgün olan Muslera'yı teselli ettiler.

(Görüntüler beINSports'tan alınmıştır)