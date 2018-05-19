Muslera Aziz Yıldırım'ı yakalıyor

Spor Toto Süper Ligi'nde şampiyon bu akşam oynanacak maçların ardından belli olacak.
72 puanı bulunan lider Galatasaray, Göztepe karşısında sahadan en az 1 puanla ayrılırsa 21. şampiyonluğunu ilan etmiş olacak.
AZİZ BAŞKAN'IN 11 KUPASI VAR
Öte yandan 7 sezondur sarı-kırmızılı formayı giyen Muslera’nın 3 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası ve 4 Süper Kupa şampiyonluğu ile toplamda 10 kupası bulunuyor.
Uruguaylı file bekçisi, bu akşam şampiyon olmaları durumunda kupa sayısında Aziz Başkan'ı yakalamış olacak.
Yıldırım, 20 yıllık Fenerbahçe başkanlığı döneminde 6 Süper Lig, 2 Türkiye ve 3 de Süper Kupa şampiyonluğu ile toplamda 11 kazandı.