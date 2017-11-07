Muslera baba oldu

Yabancı futbolcu sayısıyla ilgili açıklamalar yapan Spor Bakanı Bak, "Yabancı sayısı 5 veya 6 olmalı." dedi.

Bir dönem Fenerbahçe'yi çalıştıran Ersun Yanal, sarı-lacivertli takımın son durumunu değerlendirirken, Aykut Kocaman'a da destek oldu.

Henüz Galatasaray'ın başında derbi galibiyeti bulunmayan ve bu nedenle eleştiriler alan teknik direktör Tudor kendini savundu.

Şenol Güneş, "İçinizde ukde kalan bir şey var mı?" sorusuna "Milli takımla Dünya Kupası'ın kazanmak isterdim" şeklinde cevap verdi.

1 MHK derbinin hakeminin kariyerini bitirdi F.Bahçe ile G.Saray arasında oynanan U17 derbisinde uçan tekmeye sarı kart veren hakem Onur Mert'in kariyeri sona erdi.

2 Aykut Kocaman'ın kadro dışı bırakacağı futbolcular Osmanlı maçı sonrası istifa sinyali veren ancak dün akşam kararından vazgeçen Aykut Kocaman, 3 futbolcunun kadro dışı bırakılmasını istedi.

3 Fatih Altaylı'dan Aykut Kocaman ve Aziz Yıldırım'a tepki Gazeteci Fatih Altaylı, Aykut Kocaman'ın istifa konusunda "kıvırdığını" söylerken, Fenerbahçe'nin sorunu olarak Aziz Yıldırım'ı gösterdi.

4 Galatasaray'dan Jahovic atağı Galatasaray yönetimi, attığı 11 golle gol krallığı yarışında zirvede bulunan Jahovic'i transfer etmek istiyor.

5 Ersun Yanal: Aziz Yıldırım'la aramızda sorun yok Bir dönem Fenerbahçe'yi çalıştıran Ersun Yanal, sarı-lacivertli takımın son durumunu değerlendirirken, Aykut Kocaman'a da destek oldu.

6 Tudor yönetimden 3 transfer istedi Galatasaray Teknik Direktörü Tudor, yönetime devre arası yapılacak transferlerle ilgili rapor sundu.

7 Kulüpler futbolcuları kadro dışı bırakamayacak Profesyonel Futbolcular Birliği, FIFA ile anlaşarak futbolculara verilen kadro dışı kalma cezasını kaldırdı.

8 Şenol Güneş: Dünya Kupası'nı kazanmak isterdim Şenol Güneş, "İçinizde ukde kalan bir şey var mı?" sorusuna "Milli takımla Dünya Kupası'ın kazanmak isterdim" şeklinde cevap verdi.

9 Tudor: Derbi kazanmak şampiyonluk getirmez Henüz Galatasaray'ın başında derbi galibiyeti bulunmayan ve bu nedenle eleştiriler alan teknik direktör Tudor kendini savundu.