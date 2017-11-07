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Muslera baba oldu

Galatasaray kalecisi Fernando Muslera, baba oldu. Patricia-Fernando çifti yeni doğan bebeklerine 'Kailash' ismini verdi.

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Galatasaray'ın başarılı file bekçisi Muslera'nın çocuğu dünyaya geldi. Patricia-Fernando çifti, yeni doğan bebeklerine Kailash ismini verdi.

INSTAGRAM'DAN DUYURDU

Başarılı kaleci baba olduğunu Instagram hesabından duyurdu.

"SÖZLEŞME HAZIR"

Galatasaray sosyal medya hesabı, Muslera'nın oğluyla ilgili esprili bir paylaşımda bulundu.

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabı, üzerinde Muslera'nın oğlu Kailash'ın isminin bulunduğu kaleci forması ve sözleşmeyi paylaşırken "Sözleşme ve forma hazır. İmzalar için sabırsızlanıyoruz" ifadelerini kullandı.

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