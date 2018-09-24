Muslera: Bana kırmızı kart da verilebilirdi

Galatasaray'da bir pozisyonda penaltıya sebep olan Fernando Muslera, maç sonunda hatalı olduğunu söyledi.

Penaltı kurtaran Akhisarsporlu Fatih Öztürk'ü tebrik eden Uruguaylı file bekçisi, itirazdan gördüğü sarı karta da sitem etti.

Fernando Muslera maç sonunda şu ifadeleri kullandı:

"Beklemediğimiz bir galibiyet oldu. Bu şekilde kaybetmek istemezdim. Benim de arkadaşlarımın da hataları oldu. Biraz fazla alan verdik rakibe , onlar da iyi değerlendirdi. Rakip kaleci Fatih'i de tebrik ediyorum. Bence maçın adamı Fatih. Benim geldiğim andan itibaren kimseye saygısızlığım olmadı. Bir kaptan olarak ben takım arkadaşımın hakkını savunamayacak mıyım? En azından beni bir kere uyarırsın, bir kez daha gelirsen sarı kart gösteririm dersin. Benim size hiçbir saygısızlığım olmamış. Bunu sormak isterim sizlere. Belki penaltı pozisyonunda bir kırmızı da olabilirdi. Akhisar daha iyi oynadı, kaybettik. Bundan sonra önümüzdeki maçlara bakmamız gerekiyor."