Muslera: Beni en çok Burak Yılmaz zorluyor

Fernando Muslera, sarı-kırmızılıların altyapısında yer alan futbolcularla bir araya geldi.

Muslera, geleceğin yıldız adaylarına tecrübelerini aktarırken, kendisine yöneltilen sorulara da cevap verdi.

LUGANO HİÇ DÜŞÜNMEDEN GİT DEDİ

33 yaşındaki kaleci, Galatasaray'a transfer olmadan önce Diego Lugano ile konuştuğunu ve kendisine, "Eğer böyle bir şey ciddiyse hiç düşünmeden Galatasaray’a gitmelisin, kesinlikle İstanbul’da olmalısın ve Galatasaray’da oynamalısın" dediğini söyledi.

BENİ EN ÇOK ZORLAYAN FUTBOLCU BURAK YILMAZ

Deneyimli file bekçisi, kendisini en çok zorlayan forvetin bir dönem takım arkadaşı da olan Beşiktaş'ın golcüsü Burak Yılmaz olduğunu söyledi.

KADIKÖY'DE KUPA KALDIRDIĞIMIZ MAÇI UNUTAMAM

Galatasaray'da unutamadığı maçın sorulması üzerine deneyimli eldiven, "Fenerbahçe’nin sahasında kupayı kaldırdığımız, şampiyon olduğumuz maç" diye cevap verdi.