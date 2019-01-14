Muslera Boluspor maçı kadrosuna alınmadı

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1 Sadık Çiftpınar'ın eşi, kocasına DM atanları ifşaladı Fenerbahçe'nin yeni stoperi Sadık Çiftpınar'ın eşi Betül Çiftpınar, eşine Instagram'dan fotoğraf gönderen kadını ifşa etti.

2 Galatasaray'ın forvet transferinde son durum Galatasaray'da aylardır beklenen forvet transferi hala yapılamadı. Elinde golcü olmayan Fatih Terim ise kara kara düşünüyor.

3 Tottenham, Kane'in fiyatını belirledi Gelecek sezon yeni bir yapılanmaya gidecek olan Real Madrid'in öncelikli hedefleri arasında yer alan Harry Kane için Tottenham 350 milyon euro istiyor.

4 Ankaragücü Bayram Bektaş'la yollarını ayırdı Bir süre önce İsmail Kartal'ın yerine göreve getirilen Bayram Bektaş'ın Ankaragücü macerası kısa sürdü. Ankara ekibi, 44 yaşındaki teknik adamla yolların ayrıldığını açıkladı.

5 Mehmet Demirkol'dan Ersun Yanal'a drone eleştirisi Mehmet Demirkol, Ersun Yanal'ın sürekli olarak saha dışıyla ilgilendiğini söyledi. Demirkol, "Drone uçuruyor, taraftarları stada çağırıyor. Oyuncuların performansından bahsetmesi lazım" dedi.

6 Okay Yokuşlu'dan Trabzonspor'a dava Trabzonspor son yıllarda oyuncu ve teknik adamlara yüklü tazminatlar ödemek zorunda kaldı. Bordo-mavili ekipten alacaklarını isteyen son isim ise Okay Yokuşlu oldu.

7 Oyuncu satışından elde edilen gelirler Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe, FFP kriterleri nedeniyle son yıllarda oyuncu satmaya başladı. Siyah-beyazlılar elde ettiği 90.7 milyon euroluk gelirle zirvede yer alıyor.

8 Belhanda, Suudi Arabistan yolcusu Galatasaray, Belhanda için Al İttihad'dan gelen 9 milyon euroluk teklifi kabul etti. Faslı oyuncunun anlaşması halinde transfer resmiyet kazanacak.

9 Babel'in yerine Hırvat futbolcu geliyor Ryan Babel'i Fulham'a gönderen Beşiktaş, Hollandalı futbolcunun boşluğunu Fiorentina'dan Pjaca ile dolduracak.