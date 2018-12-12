Muslera: Böyle oynarsak karşımızda duramazlar

Uzun bir zamandır galip gelemediklerini ifade eden Muslera, "Kendi sahamızda seyircimiz önünde oynadığımız bu maçta Porto güçlü bir takım ama deplasmanda onları hale soktuğumuzu biliyorduk. O mentaliteyle sahaya çıktık. Buradan bir galibiyetle ayrılıp yeni bir galibiyet serisi başlatmak istiyorduk. Ancak olmadı." dedi.

"İYİ MÜCADELE ETTİK"

Takım arkadaşlarıyla gurur duyduğunu söyleyen başarılı eldiven, "Sonuna kadar iyi mücadale ettik. Bu şekilde devam ederek özellikle ligde karşımızda hiçbir takım duramaz. Şampiyonlar Ligi'nde değiliz ama UEFA Avrupa Ligi'ndeyiz. O da prestjili bir kupa. Avrupa'da olmak önemliydi. Bunu başardığımız için mutluyuz." şeklinde konuştu.