Muslera çocuğuna dağ ismini verdi

Galatasaray kalecisi Fernando Muslera baba oldu. Eşi Patricia bir erkek bebek dünyaya getiren Uruguaylı file bekçisi, oğluna Kailash adını verdi. Kailash Tibet'te bir dağın ismi...

KUTSAL BİR DAĞ

7 bin metreye yaklaşan yüksekliğiyle epey görkemli bir dağ olan Kailash, aynı zamanda kutsal bir dağ. Hem Hindular hem de Budistler için özel bir anlamı olan Kailash'a, bu inançlara mensup binlerce kişi her yıl hacı olmak için geliyor.

Hindular'ın inanışına göre tanrıların tanrısı Shiva bu dağın doruğunda yaşar. Dağın yamacındaki kayalarda onun yüzü olduğuna inanılıyor.