Muslera: Çok daha farklı kazanabilirdik

Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 3-1 yendiği karşılaşmanın ardından Fernando Muslera açıklamalarda bulundu.

"HOCAMIZ BİZİ ÇOK İYİ HAZIRLADI, MOTİVE ETTİ"

Fenerbahçe karşısında çok iyi bir performans sergilediklerini ifade eden Muslera, "Çok şükürler olsun ki, çok anlamlı bir galibiyet aldık. 20 yıl sonra burada kazandık, daha önce de kazanabilirdik. Tüm takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum, hocamız bizi çok iyi hazırladı, çok iyi motive etti! Sezonun ikinci yarısına çok iyi başladık, seri galibiyetler aldık ve bu galibiyetlere Kadıköy'de devam ettik. Onyekuru çok iyiydi ve son vuruşlarda biraz daha dikkatli olabilseydik çok daha farklı bir skor alabilirdik" dedi.