Muslera: Çok zor geçeceğini biliyorduk

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği'ne 1-0 yenilerek liderlik koltuğunu Medipol Başakşehir'e kaptıran Galatasaray'da kaleci Fernando Muslera, mücadelenin ardından karşılaşmayı değerlendirdi.

"GEÇEN HAFTAKİ GİBİ BAŞLAYAMADIK"

"Çok zor bir maç oynayacağımızı biliyorduk." diyen Uruguaylı file bekçisi, "Geçen haftaki gibi başlayamadık maça. Buna rağmen girdiğimiz şanslar vardı ama gole çeviremedik. Ne yazık ki buradan mağlubiyetle ayrılıyoruz." sözlerini kullandı.



Muslera, önlerinde çok kritik bir Medipol Başakşehir maçı olduğunu söyleyerek "Bu maça çok iyi hazırlanıp 3 puanı almak istiyoruz." şeklinde konuştu.