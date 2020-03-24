Muslera: Din ile ilgili olumsuz bir yorum yapmam

Uruguay'da yayın yapan Sport 890 kanalına konuşan Fernando Muslera, koronavirüs salgını hakkında yorum yaparken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirmişti.

Gelen tepkiler üzerine Instagram hesabından bir açıklama yapan 33 yaşındaki kaleci, yanlış anlaşıldığını söyledi.

İşte tecrübeli file bekçisinin yaptığı paylaşım:

"DİNLE İLGİLİ OLUMSUZ BİR YORUM YAPMAM SÖZ KONUSU OLAMAZ"

"Herkese merhaba... Dünya olarak zor günlerden geçtiğimiz bu dönemde, sosyal medyada gördüğüm kadarıyla yaptığım bir ropörtajda kullandığım sözlerim tamamen yanlış anlaşılmış. Dinine çok bağlı bir insan olarak, dinle ilgili olumsuz bir yorum yapmam söz konusu olamaz. Dünya olarak korku ve şüphe dolu bir dönemden geçiyoruz. 9 yıldır Türkiye’de yaşıyorum ve hayatımı bu güzel ülkede kazanıyorum. Burayı hep ikinci ülkem gibi görüyorum.

"ERDOĞAN'IN ÖZVERİLİ ÇALIŞMALARINI TAKİP EDİYORUM"

Cumhurbaşkanı Sn. Erdoğan’ın, hükümetin, sağlık bakanının ve bütün sağlık personelinin özverili çalışmasını her geçen gün ekranlardan ve sosyal medyadan takip ediyoruz. Sağlık konusu spordan, futboldan ve her şeyden daha önemli ve değerlidir. Bütün kalbim ve dualarım sizlerle... Sabırlı olalım ve evde kalalım... Sizleri çok seviyorum #evdekal"