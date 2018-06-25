Muslera Dünya Kupası tarihine geçti

Muslera'lı Uruguay, Rusya'yı 3-0 yenerek grubunu lider tamamlamayı başardı.

Maçın başından sonuna kadar rakibi karşısında üstün bir futbol sergileyen Uruguay'ı galibiyete taşıyan golleri Suarez, Chershyev K.K ve Cavani kaydetti.

TARİHE GEÇTİ

Öte yandan Uruguay Milli takımının kalesini koruyan Galatasaraylı Muslera, grupta oynadığı 3 maçta da gol yemeyerek yeni bir rekora daha imza attı.

Opta verilerine göre, Muslera, Dünya Kupası'nda grupta oynadığı 3 maçta da gol yemeyerek turnuva tarihinde bunu iki kez başaran (2010, 2018) tek kaleci oldu.

Uruguaylı kaleci 100. milli maçında forma giyerken, toplamda yine milli takım formasıyla 6 maçtır kalesini gole kapadı.