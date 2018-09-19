Muslera: Ekstra bir galibiyet oldu

Daha önce söylediği gibi başlangıçların çok önemli olduğunu söyleyen Fernando Muslera, "Kendi sahamızda oynamamız büyük bir avantajdı. Çok güzel bir galibiyet aldık. Hep beraber aldığımız bir galibiyetti." dedi.

"2 tane mükemmel gol seyrettik." diyen Muslera şu ifadeleri kullandı, "Önce Gary ile başlayalım. Garry'nin bire birde eksiltemeyeceği adam yok. Ne zaman hangi anda şut çekeceğini kestiremiyorsunuz. Bu kaleciler için çok zordur. Bu tip oyunculara karşı oynamak zordur. Onun için güzel bir gol attı. Eren antrenmanda bu tarz vuruşları çalışıyor. Çok büyük fedakarlık yaptı, çok güzel gol attı. 3. gol öncesi yapılan mücadele akabindeki gelen gol, herkesin yaptığı bir fedakarlık vardı. Bizim için ekstra bir galibiyet oldu."