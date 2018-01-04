Muslera, Emre ve Asamoah'ı takip etti

Galatasaray'da Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı hareketle sarı-kırmızılıları transfer konusunda heyecanlandırdı.

EMRE VE ASAMOAH'I TAKİP ETTİ

Muslera, Juventus'ta oynayan ve transfer listesinde olan sol bek Kwadwo Asamoah ile Celta Vigo'da forma giyen milli futbolcu Emre Mor'u takip etti. Başarılı file bekçisinin bu hareketi sosyal medyada kısa sürede büyük yankı buldu.

Muslera'nın iki futbolcuyu takibi olası bir transferin habercisi olarak yorumlandı. Sarı-kırmızılılar, yaz transfer döneminden itibaren Asamoah'ı kadrosuna katmaya çalışıyor. Fatih Terim'in de Emre Mor'u kiralamk istediği gelen bilgiler arasında.

Fatih Terim'in listesinde, Emre Mor ve Asamoah dışında Kaan Ayhan, Bursaspor'dan Aziz Behich, bonservisi elinde olan Evra ve Milan'dan Hakan Çalhanoğlu bulunuyor.