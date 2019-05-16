Muslera engelli taraftarı mutlu etti Oldukça gerilimli geçen Galatasaray-Akhisarspor maçında olaylara karışmayan bir isim vardı. Fernando Muslera, maç sonu kupa sevincini engelli bir taraftarla paylaştı. 16.05.2019 - 09:17 | Haber Merkezi