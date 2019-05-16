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Muslera engelli taraftarı mutlu etti

Oldukça gerilimli geçen Galatasaray-Akhisarspor maçında olaylara karışmayan bir isim vardı. Fernando Muslera, maç sonu kupa sevincini engelli bir taraftarla paylaştı.

| Haber Merkezi
Muslera engelli taraftarı mutlu etti
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Türkiye Kupası final maçında Galatasaray ile Akhisarspor karşı karşıya geldi.

Sivas'ta oynanan karşılaşma, Akhisarspor aleyhine verilen penaltı kararının ardından oldukça gergin geçti.

Pozisyonun penaltı olmadığını söyleyen Akhisarlı Lopes, hakeme yoğun itirazlarda bulununca üst üste iki sarı kart görerek oyundan atıldı.

Portekizli futbolcu bu karar sonrası önce alkışladı sonra hakem Suat Arslanboğa'nın önünde eğildi.

OLAYLARA HİÇ KARIŞMADI

Maçta bu olaylar yaşanırken, kavgaya karışmayan bir isim vardı: Fernando Muslera.

Sahadaki performansının yanı sıra karakteriyle de taraflı tarafsız herkesin takdirini toplayan Uruguaylı file bekçisi, kupa sevincini engelli bi taraftarla paylaştı.

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