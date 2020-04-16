Muslera evde neler yaptığını anlattı

Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera, Instagram canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

İşte 33 yaşındaki kalecinin sözleri:

"EVDE KAL ÇAĞRISINA UYUYORUZ"

"Evde kal çağrısına uyuyorum, İstanbul'da evimizdeyiz. Ailemizle zaman geçiriyoruz. Öğlen idman yapıyorum, dizi ve filmlerle günlerimi geçiriyorum.

Hocalarımızın gönderdiği haftalık günlük programlar var, onları takip ediyorum. Evimizde koşu bantları, bisikletler var onlarla form tutuyoruz. Bir apartman dairesinde yaşıyorum. Atlamalar, zıplamalar yapamıyorum ama hocalarımızın antrenman programlarını yapıyorum, kondisyonumu üst seviyede tutuyorum.

"FUTBOLU ÖZLEDİM"

Evimden çıkmayınca özlediğim yerler oluyor. Ailem burada ama bir kısmı da Uruguay'da. Takım arkadaşlarımı çok özledim, stadımı, taraftarımızı çok özledim. Umarım bir an önce stadımıza döneriz. Soyunma odasını, maçları, atmosferi her şeyi özledim.

"YEMEK YAPIYORUM, ÇOCUKLARA BAKIYORUM"

Bütün gün evdeyim, çocuklarla zaman geçiyor, onlarla oynamak babalığın en büyük parçası. Eşe yardım olarak değil, her baba böyle olmalı. Şu an çok küçükler, bu koronavirüs sıkıntılarını anlayamazlar. Temizlik değil ama yemek anlamında eşime yardım ediyorum.

Seyrettiğim diziler var, eşimle Blacklist izliyoruz. Çocuklar olunca bu tip şeylere pek vakit ayıramıyoruz. Onlar uyuyunca bu diziye bakıyoruz. Bir kişisel gelişim kitabı da okuyorum."