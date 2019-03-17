Muslera: Galatasaray hep önde olmalı

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Bursaspor'u 2-0'dan gelerek 3-2 mağlup eden Galatasaray'da kaleci Fernando Muslera, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

İlk yarının ardından soyunma odasında konuştuklarını söyleyen Muslera, "Bizim için çok önemli bir maçtı, rakibimizin kaybı vardı ve kesin 3 puan istiyorduk. İlk yarıda beklentimizin çok uzağındaydık, 2-0 geriye düştük. Bir kontra atak, 2. gol çok iyi bir goldu. Soyunma odasında, buradan kesinlikle davranışımızı değiştirerek çıkmamız gerektiğini söyledik. Galatasaray bu değildi. İlk yarıda ne konuştuysak, uygulama şansı bulduk ve iyi bir galibiyet geldi." dedi.

Performansıyla ilgili de konuşan Fernando Muslera, "Kalecisiniz, 10 kurtarış da, 10 hata da yapabilirsiniz. Her sektörde hata olabilir. Benim burada olma amacım takımıma yardımcı olmak, el verebilmek. Böyle olunca ben gece rahat uyuyabiliyorum." ifadelerini kullandı.

Son olarak şampiyonluk yarışını değerlendiren Uruguaylı filebekçisi, "Şampiyonluk şansımız devam ediyor, rakibimizin arkasından emin adımlarla gidiyoruz. Bizim de, onların da maçları var. Galatasaray hep önde olmalı. Sezon bittiğinde, şampiyon oluruz, olmayız, ama alnımız açık şekilde sezonu bitiririz." diyerek sözlerini noktaladı.