Muslera: Galatasaray'da kalacağım

Galatasaray formasıyla 7 sezonda 4'ü lig şampiyonluğu olmak üzere 11 kupa kaldıran ve kaptanlığa kadar yükselen Fernando Muslera, Galatasaray'dan ayrılmak istemiyor.

ROMA'DAN TEKLİF VAR

HaberTürk'te yer alan habere göre, Roma'dan gelen 20 milyon euroluk teklif iddialarının ardından satılıp satılmayacağı merak konusu olan Uruguaylı file bekçisi, yeniden güzel bir hava yakalamış olan kulübünde kalmaktan yana.

İstanbul'daki yaşantısını bozmak istemeyen tecrübeli file bekçisi Galatasaray taraftarının kendisine olan sevgisinden de kopmak istemiyor. Bulduğu her fırsatta futbolu Galatasaray'da bırakmak istediğini hatta ilerleyen yıllarda sarı-kırmızılı ekipte görev almayı düşündüğünü ifade eden Muslera’nın gelen tekliflerle ilgilenmediği ifade edildi.

Muslera gelen tekliflerle ilgili, "Galatasaray benim her şeyim. Ayrılmaya niyetim yok. Ancak beni istemezler ve git derlerse giderim" şeklinde konuştu.