Muslera Roma'nın teklifini reddetti

Sarı-kırmızılı ekibin deneyimli kalecisi Muslera, takımda mutlu olduğunu ve ayrılmayı düşünmediğini ifade etti.

"EŞİM İSTANBUL'DA MUTLU"

Roma'yı sevdiğini ama İstanbul'da mutlu olduğunu belirten Muslera, "İtalyanların yazdığı doğru, Roma şehrini seviyorum. Ama Galatasaray'ı daha çok seviyorum. Eşim ve ben burada olmaktan mutluyuz" dedi.

2021 yılına kadar Galatasaray ile sözleşmesi bulunan Fernando Muslera, futbolu bıraktıktan sonra da sarı-kırmızılı kulüpte kalmayı planlıyor.

Abdurrahim Albayrak'a bu planlarından da bahseden 32 yaşındaki eldiven, "Fatih hocayla ilerisi için de planlarımız var. Futbolu bıraktıktan sonra da burada kalmak istiyorum" şeklinde konuştu.

İDDİA 22 MİLYON EURO

Öte yandan Roma’nın, Muslera'yı transfer etmek için Galatasaray'a 22 milyon euro teklif edeceği öne sürüldü