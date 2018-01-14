Muslera: G.Saray'da antrenör olmak isterim

Galatasaray'a geldiği günden beri gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Muslera, futbolu bıraktıktan sonra da sarı-kırmızılı ekipte görev almak istediğini söyledi.

Taffarel'in dönüşüyle yeniden motive olduğunu ifade eden başarılı file bekçisi, Galatasaray'da antrenör olmak istediğini belirtti.

"TAFFAREL GİBİ ANTRENÖR OLACAĞIM"

"Taffarel'e hiçbir zaman bir antrenör gözüyle bakmadım" diyen Muslera,"O her şeyden önce benim arkadaşım. Özellikle Güney Amerikalılar için gerçek bir efsane. Antrenmanlardaki neşesi ve bilgi birikimi nedeniyle o buradayken idmanlara daha neşeli geldiğimizi söyleyebilirim."





"Burada taraftarlarımız tarafından sevilmek elbette ki beni çok mutlu ediyor. Galatasaray'dan antrenörlük teklifi gelmesi halinde seve seve kabul ederim. Buraya gelmeden önce birçok teklif almıştım ama Galatasaray'ı tercih etmenin hayatım boyunca verdiğim en doğru kararlardan biri olduğunu söyleyebilirim. Galatasaray'ın bana ihtiyaç duyduğu her an burada olmaya hazırım." şeklinde konuştu.



