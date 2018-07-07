Muslera: Hatam yüzünden ümitlerimiz yıkıldı

Dünya Kupası çeyrek final maçında Fransa'nın attığı ikinci golde büyük hata yapan Muslera, maçın ardından Uruguay basınına açıklamalarda bulundu.

"HERKESTEN ÖZÜR DİLİYORUM"

Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Muslera, takım arkadaşları ve taraftarlardan özür dilerken, ''Herkes gibi ben de üzgünüm. Hiç beklediğim bir an değildi. Benim hatam tüm ümitlerimizi yıktı. Bazen neden böyle olduğunu bulmakta zorluk çekersiniz. Ancak bu takımla başardıklarıma baktığımda hayal kırıklığından daha çok gurur hissediyorum.'' diye konuştu.

''ARTIK İLERİYE BAKMA ZAMANI''

Geleceğe yönelik olumlu açıklamalarda bulunan Uruguaylı kaleci, ''Buraya kadar gelen taraftarlarımız, daha uzun süre Rusya'da kalabilirdi. Onlardan özür diliyorum. Benim pozisyonumda böyle hataların sonucu malesef çok ağır oluyor ama artık bu mağlubiyeti unutup ileri bakma zamanı.'' dedi.

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Fransa maçındaki hatalı golünün ardından Uruguay cephesi Muslera'ya destek olduklarını gösteren açıklamalarda bulunmuştu. Fernando Muslera hakkında konuşan Diego Godin, "Takımda kimse Fernando Muslera'yı suçlamıyor. Herkes bazen hata yapabilir. Muslera, bununla başa çıkacak kadar güçlü bir kişiliğe sahip" ifadelerini kullanmıştı.

Uruguay Teknik Direktörü Tabarez de Muslera'ya sahip çıkarken, ''Maçtan sonra tüm oyuncularıma kendileriyle gurur duyduğumu, başlarını dik tutmaları gerektiğini söyledim. Kötü hiçbir şey söylemedim. İkinci gol pek görülmeyen bir goldü. Ancak Muslera, bizim buralara kadar gelmemizde çok önemli bir isim'' dedi.