Muslera: Henüz şampiyon olmadık

Beşiktaş'ı 2-0 yendikleri maçın ardından konuşan Muslera, şampiyonluk yarışını değerlendirdi.

FUTBOLDA HER ŞEY MÜMKÜN

Uruguaylı kaleci, "Daha hiçbir şey bitmedi, önümüzde 3 zor maçımız var, ayaklarımızın yere basması gerekiyor. Bugün mutluyuz, şampiyonluk yolundaki rakiplerimizden birini yendik ama futbolda her an, her şey değişebiliyor" ifadelerini kullandı.

Galibiyetten emin olduklarını belirten Muslera, "Birçok şeyle, birçok unsurla mücadele ediyoruz, bunun farkındayız. Bugünkü galibiyet çok önemliydi, taraftarımızla bütünleşerek galip geleceğimizi biliyorduk" dedi.