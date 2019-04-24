Muslera için İngilizler devrede

Galatasaray'ın kalesini 8 yıldır koruyan deneyimli kaleci Muslera, zaman zaman eleştirilse de sarı-kırmızılı takımın değişilmez isimlerinden biri.

33 yaşındaki Uruguaylı kaleci bu sezon geçmiş yıllara göre biraz form düşüklüğü yaşıyor ancak yine kritik maçlarda Galatasaray'ı kurtarmayı başardı.

TERİM, BIRAKMAK İSTEMİYOR

Sarı-kırmızılı camianın içinde Muslera'nın satılarak yerine daha genç bir kalecinin alınmasını isteyenler var. Ancak Fatih Terim, vazgeçilmezleri arasında yer alan deneyimli ismin satılmasına sıcak bakmıyor.

İngiliz ekipleri Bournemouth ve Crystal Palace, Muslera'yı kadrosuna katmak istiyor ve sezon sonunda Galatasaray'a teklif yapacaklar. Sarı-kırmızılı takımın önceliği Uruguaylı yıldız kaleciyi takımda tutmak.

İngilzilerin resmi teklif iletmesi halinde Galatasaray'ın yaklaşık 15 milyon euroluk bonservis bedeli talep edeceği belirtiliyor.

Galatasaray'la 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Muslera, yıllık 4 milyon euro kazanıyor.