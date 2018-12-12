Muslera: Kaleci olmamak için ağlıyordum

Marka 2018 konferansına katılan Fernando Muslera, kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.

Büyük maçlarda baskıyla nasıl başa çıktığı yönündeki soruya sarı-kırmızılı file bekçisi, "Büyük maçlarda sakin olmalısınız. Kendinize ve amacınıza inanmalısınız. Hatalı bir gol yediğimde 50 kişi eleştirse bile, aklıma ilk gelen ailem ve takım arkadaşlarım oluyor. Onlar bana güç veriyor." yanıtını verdi.

KALECİLİĞİ SEVMİYORDUM

Futbolu her zaman çok sevdiğini dile getiren tecrübeli kaleci, forvet olarak başladığını söyleyerek, "Futbola santrfor olarak başladım ama bir gün kalecimiz antrenman yaparken sakatlandı ve en uzun boylu ben olduğum için zorunlu olarak kaleye geçtim. Kaleciliği sevmedim ve başlarda ağlıyordum. Sonra kalecilik hayatım oldu." ifadelerini kullandı.