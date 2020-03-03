Muslera kalesinde devleşiyor

Ligin ilk yarısında adeta dökülen Galatasaray, 17. haftadan itibaren şampiyonluk yarışına geri döndü.

Oynadığı son 8 maçın 8'ini de kazanan Cimbom, son olarak Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup ederek puanını 48'e yükseltti.

Bu sezon çıktığı 23 maçta 11 kez kalesini gol kapatan kaptan Fernando Muslera, şüphesiz yakalanan bu başarıda en büyük pay sahibi.

90'DAN ÇIKARDI

Ankara ekibiyle oynanan mücadelede tam 90'a giden topu uçarak kurtaran Uruguaylı kaleci, taraftarlar tarafından ayakta alkışlanmıştı.

Şu ana kadar kalesinde sadece 17 gol gören tecrübeli eldivenin bu kurtarışı, sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.

İşte o an: